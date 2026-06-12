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Londra: accelera Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Londra: accelera Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,41%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Rolls-Royce Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,55%, rispetto a +0,52% del principale indice della Borsa di Londra).


La tendenza di breve di Rolls-Royce Holdings è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 13,26 sterline e supporto a 12,89. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 13,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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