Londra: scambi negativi per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , con una flessione dell'1,83%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rolls-Royce Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 12,51 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 12,13. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 11,9 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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