New York: mette il turbo Vistra

(Teleborsa) - Ottima performance per la holding statunitense integrata, attiva nella generazione e nella vendita al dettaglio di energia elettrica , che scambia in rialzo del 4,36%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Vistra rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Vistra mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 163,5 USD. Rischio di discesa fino a 155 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 171,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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