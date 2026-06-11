KKR lancia Helix Digital Infrastructure, 10 miliardi di dollari per l'infrastruttura AI

(Teleborsa) - KKR , insieme a Kuwait Investment Authority (KIA), NVIDIA e Vistra , ha annunciato oggi il lancio di Helix Digital Infrastructure, una nuova società progettata per fornire infrastrutture integrate con la velocità e la scalabilità necessarie ai data center hyperscaler per soddisfare la crescente domanda di intelligenza artificiale (IA).



Poiché la costruzione di infrastrutture per l'IA diventa sempre più complessa, Helix - si legge in una nota - fungerà da punto di coordinamento unico per i data center, l'alimentazione, la connettività e le esigenze correlate dei data center hyperscaler.



In considerazione degli investimenti da parte di investitori tra cui KKR, KIA, NVIDIA e Vistra, la strategia di Helix ha permesso di raccogliere finora oltre 10 miliardi di dollari in impegni di capitale a lungo termine.



NVIDIA fungerà anche da partner strategico per supportare l'implementazione dell'infrastruttura allineata alla NVIDIA DSX AI Factory, con l'obiettivo di massimizzare i token per watt, raggiungere il costo totale di proprietà più basso e accelerare il time to first token per gli investimenti perseguiti da Helix. Vistra, azienda attiva nella generazione e distribuzione integrata di energia elettrica con attività in 18 stati e a Washington, D.C., sarà il fornitore di energia preferenziale per gli investimenti di Helix.



Dopo la conclusione della fase di raccolta fondi iniziale, Helix è aperta a ulteriori investitori istituzionali idonei.

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