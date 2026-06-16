Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo industriale francese, che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Schneider Electric rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 276,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 273,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 278,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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