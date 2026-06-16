Piazza Affari: brillante l'andamento di Reply
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di consulenza informatica, in guadagno del 2,01% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Reply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della società operante nel settore Telco & Media mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 99,77 Euro con area di resistenza individuata a quota 103,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 97,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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