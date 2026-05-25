Vola a Piazza Affari Avio

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Protagonista l'azienda aerospaziale italiana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,96%.
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