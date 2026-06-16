RAI Way-EI Towers, prorogato ancora memorandum tra Rai, F2i e MFE: nuovo termine al 30 giugno

(Teleborsa) - Rai, F2i SGR e MFE-MediaForEurope hanno sottoscritto un nuovo accordo modificativo del Memorandum of Understanding del 19 dicembre 2024 relativo all'eventuale aggregazione tra RAI Way ed EI Towers, già prorogato il 26 settembre 2025 e il 31 marzo 2026.



Il nuovo accordo fissa la proroga dei termini al 30 giugno 2026, per consentire il completamento delle attività previste e la prosecuzione del confronto tra le parti.

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