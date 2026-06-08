Mondo TV, depositata lista per rinnovo del collegio sindacale

(Teleborsa) - Mondo TV , con riferimento all’assemblea ordinaria degli azionisti del 30 giugno prossimo, in unica convocazione, chiamata, tra l’altro, a deliberare in merito alla nomina del collegio sindacale per il triennio 2026-2028, rende noto quanto segue.



L’azionista Giuliana Bertozzi, titolare di 8.600.000 azioni rappresentative del 8,5% del capitale sociale avente diritto di voto, ha

depositato presso la sede sociale una lista di candidati per la nomina del collegio sindacale della società.



La lista presentata è composta dai seguenti candidati:



Sindaci Effettivi

1. Maurizio Bernardo

2. Sara Antonelli

3. Alberto Montuori



Sindaci Supplenti

1. Sara Acquarelli

2. Davide Salatino



Inoltre, la società rende noto che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del collegio sindacale, fissato per il 5 giugno, è stata presentata una sola lista.



Conseguentemente, il termine per la presentazione di ulteriori liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale è prorogato sino ad oggi 8 giugno.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)

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