Ucraina, ratificato l'accordo sul prestito UE da 90 miliardi

(Teleborsa) - La Commissione europea fa avanzare l'attuazione del prestito da 90 miliardi di euro a sostegno all'Ucraina, aprendo la strada alla prima erogazione a giugno.



Questa settimana, Bruxelles ed il Parlamento ucraino hanno ratificato l'accordo che definisce le riforme, i termini finanziari e le modalità operative del prestito, aprendo la strada alla sua rapida attuazione. Ciò è avvenuto contestualmente all'adozione, da parte di entrambe le parti, del Memorandum d'intesa sul Programma di assistenza macrofinanziaria per il 2026, avvenuta sempre questa settimana.



Si tratta - spiega la Commissione - di passi importanti verso l'attuazione del prestito, che offrirà un sostegno di bilancio fondamentale e contribuirà ad accelerare gli acquisti urgenti di materiale bellico per l'Ucraina nel 2026 e nel 2027.



Il prestito garantirà che l'Ucraina possa far fronte alle sue urgenti esigenze di bilancio e di difesa, consentendo al Paese di rimanere resiliente di fronte ai continui attacchi russi. Il finanziamento copre i due terzi del fabbisogno complessivo di finanziamento e difesa dell'Ucraina per il 2026 e il 2027. Il sostegno finanziario e per la difesa da parte dei partner europei resta pertanto essenziale, compreso il tempestivo adempimento degli impegni assunti dal G7 per il 2026 e gli anni successivi.



La firma da parte della Commissione all'inizio di questa settimana e la ratifica odierna da parte dell'Ucraina dell'Accordo di prestito e del Memorandum d'intesa aprono la strada alle prime erogazioni, previste per giugno.

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