Ryanair critica le ultime norme EU261

(Teleborsa) - Ryanair ha criticato le ultime modifiche normative all’EU261, definendole “incomprensibili”, e che "costringeranno le compagnie aeree a pubblicare comunicazioni tariffarie fuorvianti".



"Con queste nuove norme, ancora più assurde", dichiara una nota, "le compagnie aeree europee diventeranno meno competitive, poiché saranno obbligate a pubblicizzare tariffe più alte, che includono un secondo bagaglio a mano, quando oltre il 50% dei passeggeri sceglie già una tariffa più bassa e decide di viaggiare senza un secondo bagaglio a mano".



"La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen continua a promettere di rendere l’Europa 'più competitiva', ma ora le ultime incomprensibili regolamentazioni europee obbligano le compagnie aeree a pubblicizzare tariffe più alte, quando oltre il 50% dei passeggeri opterà per tariffe più basse senza un secondo bagaglio a mano. Come al solito, l’Europa inventa nuove regole che rendono le compagnie aeree europee meno competitive, invece di ridurre il costo dei viaggi aerei nell’UE".

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