Antitrust, rimborso di 4,2 milioni a Ryanair

(Teleborsa) - Ryanair ha confermato oggi, 23 luglio, "di aver ricevuto il rimborso di 4,2 milioni di euro relativo alla sanzione dell’AGCM, annullata dal Consiglio di Stato dopo aver stabilito che l’Autorità aveva “discriminato” Ryanair. Sebbene la sanzione da 4,2 milioni di euro sia stata rimborsata, restano ancora da corrispondere 440.000 euro di interessi. Ryanair sta ora richiedendo all’AGCM il pagamento di tali interessi ancora dovuti".



Così Ryanair in una nota sottolineando che "nella sua sentenza definitiva e vincolante, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’AGCM aveva discriminato Ryanair respingendo gli impegni proposti dalla compagnia senza avviare alcun confronto, mentre aveva accettato impegni analoghi da parte di altre compagnie aeree. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’AGCM avesse esercitato la propria discrezionalità “in modo non conforme ai principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione”.





“Accogliamo con favore il rimborso di 4,2 milioni di euro relativo a questa illegittima sanzione dell’AGCM, annullata dal Consiglio di Stato dopo aver stabilito che l’Autorità aveva discriminato Ryanair. Tuttavia, devono essere rimborsati anche 440.000 euro di interessi e Ryanair sta richiedendo all’AGCM il pagamento di tali somme ancora dovute senza ulteriori ritardi", ha dichiarato un portavoce di Ryanair.

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