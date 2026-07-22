Seduta da dimenticare per easyJet su revisione norme UE sulla proprietà delle compagnie aeree

(Teleborsa) - La seduta di mercoledì si è chiusa in pesante ribasso per le azioni easyJet
, che sono scivolate in coda al listino londinese FTSE100 lasciando sul terreno oltre l'11%.
A pesare sul titolo della compagnia aerea la notizia riportata da Reuters secondo cui l'Unione Europea
si sta preparando a rivedere le norme sulla proprietà delle compagnie aeree
, una revisione che potrebbe influenzare le offerte di acquisizione della compagnia low-cost da parte di due società di investimento statunitensi.
La revisione, che potrebbe avvenire in autunno, impedirebbe agli investitori stranieri di acquisire il controllo di maggioranza delle compagnie aeree.
Le norme sulla proprietà già limitano gli investitori stranieri
nell'acquisizione di partecipazioni di maggioranza in società di aviazione europee e viceversa: ne è un esempio Castlelake
che ha deciso di collaborare con due partner europei nel tentativo di presentare un'offerta
per easyJet, scalzata poi da quella della rivale Apollo
.