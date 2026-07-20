Ryanair, utile netto in calo del 34% nel primo trimestre su impennata prezzi petrolio

Traffico cresce del 6% con tariffe più basse.

(Teleborsa) - Ryanair ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2026-2027 con un utile netto di 538 milioni di euro, in calo del 34% rispetto agli 820 milioni di euro del primo trimestre dell'anno precedente. Questo calo è dovuto principalmente all'impennata del prezzo del carburante per aerei non coperto da hedging (al 20%) e alla diminuzione delle tariffe del 6%, principalmente a causa dell'impatto del conflitto in Medio Oriente e della prima parte delle festività pasquali, che si è verificata nel quarto trimestre dell'anno precedente.



Il fatturato è aumentato dell'1% a 4,38 miliardi di euro. I ricavi da voli programmati sono diminuiti dell'1% a 2,91 miliardi di euro, mentre il traffico è cresciuto del 6%, ma con tariffe inferiori del 6%.



"Le tariffe del primo trimestre (che hanno beneficiato di una Pasqua completa nell'aprile 2025) hanno richiesto un incentivo a causa del conflitto in Medio Oriente che ha generato esitazione nei consumatori, preoccupazioni per la carenza di carburante per aerei nell'UE, incertezza economica e prenotazioni posticipate", ha dichiarato Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair.



I ricavi accessori sono cresciuti in linea con il traffico, raggiungendo 1,47 miliardi di euro. I costi operativi sono aumentati dell'11% a 3,81 miliardi di euro, "poiché il prezzo del nostro carburante per aerei non coperto al 20% è più che raddoppiato nel primo trimestre, mentre i compensi ai fornitori sono cessati dopo la consegna del nostro ultimo B-8200 "Gamechanger" nel febbraio 2026", ha spiegato l'Ad.



Al 30 giugno, la liquidità lorda era superiore a 2,8 miliardi di euro, dopo 1,3 miliardi di euro di rimborsi del debito e 0,5 miliardi di euro di investimenti. La liquidità è ulteriormente rafforzata dalla linea di credito revolving (RCF) del Gruppo, pari a 1,1 miliardi di euro, in gran parte non utilizzata.



La compagnia aerea ha completato circa il 90% del suo programma di riacquisto di azioni proprie da 750 milioni di euro (oltre 25 milioni di azioni acquistate e annullate a un prezzo medio di 26,35 euro per azione).



O'Leary e il management di Ryanair per l'anno fiscale 2027 prevede che il traffico rimanga in linea con una crescita del 4% 216 milioni di passeggeri (H1 +6% e H2 +2%).



"Il nostro carburante per aerei è coperto all'80% fino a marzo 2027 a circa 67 dollari al barile, isolando gli utili dalla volatilità dei prezzi del petrolio e contribuendo a compensare un aumento di 300 milioni di euro delle tasse ambientali UE, significativi aumenti salariali per l'equipaggio in base ai nuovi CLA pluriennali e maggiori costi di manutenzione. I costi unitari finali dell'esercizio 2027 dipenderanno dal prezzo del nostro 20% di carburante per aerei non coperto nei restanti 3 trimestri", ha aggiunto il ceo.



Come di consueto in questo periodo dell'anno, Ryanair non ha visibilità per il secondo semestre, quindi è "ancora troppo presto per fornire previsioni significative per l'esercizio 2027", ha precisato O'Leary.



Il risultato netto per l'esercizio finanziario 2027, ha concluso l'Ad, "rimane altamente sensibile agli sviluppi esterni avversi, tra cui l'escalation del conflitto in Medio Oriente e Ucraina, il prezzo del carburante per aerei non coperto da hedging, gli shock macroeconomici e i continui scioperi e la cattiva gestione del controllo del traffico aereo in Europa.











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