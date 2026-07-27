Ryanair rinnova per altri cinque anni la partnership con Amazon Web Services

(Teleborsa) - Ryanair rinnova la collaborazione con Amazon Web Services (AWS) per altri cinque anni.



Grazie a questo rinnovo, - si legge in una nota - la compagnia aerea continuerà a sfruttare le tecnologie di cloud computing e intelligenza artificiale di AWS, tra cui Amazon Quick, Amazon Bedrock e Amazon Bedrock AgentCore, in tutte le aree del proprio business: dal supporto al più grande sito web di una compagnia aerea in Europa e all'ottimizzazione della programmazione della flotta di 647 aeromobili e di 3.900 voli giornalieri, al miglioramento dell'efficienza operativa attraverso strumenti avanzati di IA, alla digitalizzazione dei flussi di lavoro dei piloti e al supporto dei dipendenti con applicazioni innovative che incrementano produttività, comunicazione e accesso alle informazioni in tempo reale.



Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: "Oltre a offrire tariffe imbattibili, elevate performance operative e un network senza pari, Ryanair è anche leader nel settore del trasporto aereo per la trasformazione digitale. AWS è un partner fondamentale che ci aiuta a garantire ai nostri clienti un'esperienza fluida, dalla prenotazione all'imbarco, sostenendo al tempo stesso l'efficienza che è alla base del modello low-cost di Ryanair".



"Mentre proseguiamo il nostro percorso di crescita verso l'obiettivo di trasportare 300 milioni di passeggeri entro il 2034, poter contare sui giusti partner tecnologici è fondamentale. Per questo siamo lieti di rinnovare il nostro storico accordo con AWS per altri cinque anni e guardiamo con entusiasmo alla prosecuzione di questa collaborazione, per sviluppare ulteriore innovazione, migliorare l'esperienza dei clienti e aumentare ulteriormente l'efficienza in tutto il Gruppo Ryanair".



Tanuja Randery, Vice President e Managing Director Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) di AWS, ha dichiarato: "In AWS siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione di lunga data con Ryanair e di supportare la compagnia nel ripensare il futuro dell’aviazione. Il settore si trova in un momento cruciale, in cui il cloud, l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati stanno rivoluzionando sia l’efficienza operativa sia l’esperienza dei clienti. Che si tratti di utilizzare l’intelligenza artificiale conversazionale per aiutare i passeggeri a cercare la loro prossima vacanza, di offrire ai dipendenti un assistente AI in grado di fornire indicazioni operative o di mettere informazioni in tempo reale a disposizione di piloti ed equipaggi, Ryanair sta accelerando l’innovazione in tutte le aree del proprio business e a beneficio dei milioni di passeggeri che volano con la compagnia ogni settimana. Siamo entusiasti di ciò che ci attende".

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