Milano 9:53
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Dow Jones 16-giu
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Londra 9:53
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un -0,13%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,6151, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,6173. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6143.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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