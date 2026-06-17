ESI, accordi da 4,5 milioni di euro per due impianti rinnovabili da 8 MW

(Teleborsa) - ESI , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, ha perfezionato la sottoscrizione di una Letter of Intent (LoI) e di una contestuale Head of Terms (HoT) con un primario e rinomato operatore internazionale attivo nel settore delle energie rinnovabili. Gli accordi risultano propedeutici alla successiva finalizzazione di contrattI in modalità Light EPC dal controvalore economico, stimato in circa complessivi 4,5 milioni di euro.



Grazie alla nuova partnership strategica, saranno realizzati due impianti rinnovabili all'avanguardia: uno da 5,3 MW a Villasanta (MB) e un altro da 2,8 MW a Lamezia Terme (CZ). Lo sviluppo operativo e l'effettiva cantierizzazione seguiranno il cronoprogramma concordato, partendo rispettivamente nel secondo semestre del 2026 e nel primo semestre del 2027.



Considerando la produzione conseguita al 31 dicembre 2025, unitamente ai nuovi progetti sottoscritti fino ad oggi, la società raggiunge un backlog complessivo di circa 28,3 milioni di euro.



"Questo accordo con un partner internazionale di primissimo piano conferma la solidità della nostra offerta tecnologica e realizzativa - ha commentato Stefano Plocco, Direttore Generale di ESI - L'operazione dimostra la continuità strategica nelle attività EPC, che rimangono un pilastro fondamentale del nostro core business. Tale impegno si affianca in perfetta sinergia alla nuova business unit IPP, delineando un modello di crescita diversificato e strutturato per cogliere appieno le opportunità della transizione energetica".

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