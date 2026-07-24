Impianti, ricavi in crescita del 21% nel semestre
Portafoglio ordini in calo del 9%
(Teleborsa) - Nel primo semestre Impianti - società nata nel 1992 e attiva in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica - ha registrato ricavi per 3,7 milioni di euro, in crescita del 21% su base annua, grazie al contributo decisivo della Business Unit System Integration (+26% a 2,2 milioni), rafforzato il posizionamento della Società nel proprio mercato di riferimento, e la divisione E-commerce (+37% a 1,1 milioni), grazie al graduale recupero dei volumi e il consolidamento delle iniziative commerciali e operative.
Il Portafoglio Ordini al 30 giugno 2026 ammonta a 6,6 milioni, in calo del 9% rispetto ai 7,3 milioni del pari periodo del 2025, e comprende ordini già acquisti tra cui accordi quadro pluriennali e gare aggiudicate in attesa di stipula e che a oggi risultano evadibili nel corso dell’esercizio 2026.
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