Innovatec-ESI, finanziamento ESG per 5,9 milioni di euro da BPER per impianto fotovoltaico

(Teleborsa) - Innovatec ed ESI , entrambe quotate su Euronext Growth Milan, hanno reso noto che una controllata ha sottoscritto con BPER Banca un ESG Green Loan su basi project finance per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per una potenza complessiva di 6,44 megawatt (MWp), localizzato in località Fraino nel Comune di Girifalco (CZ). L'impianto produrrà oltre 11 GWh di energia elettrica e permetterà di evitare l'emissione di circa 2,4 mila tonnellate di CO2 annui, un quantitativo pari alla capacità di assorbimento di oltre 47.000 alberi maturi da foresta urbana.



La linea di credito, nella forma di finanziamento ESG Green Loan su basi project finance di 5,9 milioni di euro, presenta una durata complessiva 14,5 anni dalla fine del periodo di disponibilità (scadenza finale 31 dicembre 2041). La linea di credito è così strutturata: linea Capex da 4,9 milioni; linea IVA da 0,7 milioni; Linea DSR da 0,25 milioni. Il tasso d'interesse applicato è pari all'Euribor a sei mesi, a cui si aggiunge un margine in linea con le attuali migliori condizioni di mercato.



L'operazione si inserisce nel piano di crescita di Innovatec ed ESI finalizzato a valorizzare la pipeline di progetti fotovoltaici in fase di sviluppo e autorizzazione attraverso un modello integrato che prevede sia la cessione a terzi degli impianti, ante o post costruzione, sia la gestione diretta degli asset in qualità di Independent Power Producer (IPP) facendo leva sull'expertise e sulla capacità esecutiva di ESI, player di riferimento in Italia nella realizzazione di impianti fotovoltaici utility scale. ESI curerà l'esecuzione dell'intervento con formula "chiavi in mano". L'avvio dei cantieri è previsto entro il mese di luglio 2026, con entrata in funzione nel secondo semestre 2027.



"L'ottenimento di questo finanziamento ESG Green Loan da parte di BPER Banca conferma la fiducia del sistema finanziario verso il nostro Gruppo, la solidità industriale dei nostri progetti e l'assoluto allineamento del nostro modello di business agli standard globali di sostenibilità - ha detto Roberto Maggio, AD di Innovatec - Questo nuovo impianto fotovoltaico rappresenta un tassello fondamentale per il raggiungimento dei target del nostro Piano di sviluppo in ottica di IPP, consentendoci di incrementare la capacità installata e di contribuire attivamente alla transizione energetica del Paese".



"La sottoscrizione del contratto per la realizzazione dell'impianto di Girifalco è un ulteriore passo nel percorso di crescita di ESI e conferma il valore delle sinergie industriali sviluppate all'interno del Gruppo Innovatec - ha commentato Riccardo Di Pietrogiacomo, AD di ESI - Con questa commessa, il backlog della società raggiunge circa 32,30 milioni, considerando la produzione già realizzata al 31 dicembre 2025 e i nuovi contratti acquisiti nel corso del 2026, a conferma della solidità del portafoglio ordini e della visibilità sulle attività future. Il progetto testimonia inoltre la capacità di ESI di realizzare impianti fotovoltaici utility scale, consolidando il nostro ruolo di partner EPC di riferimento nel Gruppo Innovatec e per Clienti terzi a supporto della transizione energetica".



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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