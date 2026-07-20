MARE Group, ordini per 103,6 milioni nel primo semestre 2026, pipeline commerciale da 124 milioni

(Teleborsa) - Mare Group ha registrato ordini nel primo semestre 2026 pari a 103,6 milioni di euro, di cui 72,7 milioni in esecuzione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, e 30,9 milioni riferibili ad accordi quadro o commesse pluriennali in esecuzione in parte durante il 2026 e in parte negli esercizi successivi.



Con riferimento alle prospettive commerciali, - riporta una nota - la pipeline, pari a circa 124 milioni, amplia la visibilità sulla crescita futura, e include le offerte in fase di valutazione da parte dei clienti, le gare presentate e/o in attesa di aggiudicazione. Il dato non include gli effetti delle negoziazioni in corso nell’ambito dei sistemi UAV e delle relative tecnologie, dalle quali la società si attende un ulteriore significativo contributo allo sviluppo commerciale.



Il consiglio di amministrazione rileva che la quantità di ordini acquisiti, di accordi quadro in esecuzione e la proposizione commerciale sono coerenti con la guidance 2026.

Condividi

```