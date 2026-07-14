UE approva 659 milioni di euro di aiuti tedeschi per 4 impianti di semiconduttori

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato 659 milioni di euro di aiuti di Stato tedeschi a sostegno della realizzazione di quattro impianti nella catena del valore dei semiconduttori. Le misure contribuiranno a rafforzare la posizione e l'autonomia dell'UE nella catena del valore dei semiconduttori, sostenendo la costruzione di impianti innovativi, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione "A Chips Act for Europe" e negli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029.



La Germania fornirà i seguenti contributi diretti per la costruzione degli impianti per semiconduttori: 353 milioni di euro per la PMI Element 3-5 per un impianto a Baesweiler, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, per la produzione di wafer epitassiali di carburo di silicio (SiC); 214 milioni di euro per Vishay Siliconix Itzehoe per uno stabilimento a Itzehoe, nello Schleswig-Holstein, destinato alla produzione di MOSFET di potenza al silicio a canale N e P; 74,4 milioni di euro per KLA-Tencor MIE per uno stabilimento a Weilburg, in Assia, destinato alla produzione di apparecchiature avanzate per la metrologia ottica e la sovrapposizione di film sottili; 17,9 milioni di euro per KETEK per uno stabilimento a Monaco di Baviera, destinato alla produzione di due chip altamente specializzati: i rivelatori di deriva al silicio (SDD) e le finestre di ingresso delle radiazioni al grafene ("GREW").



"L'approvazione odierna del sostegno tedesco a quattro nuovi progetti nella catena del valore dei semiconduttori dimostra che l'Europa sta trasformando in azioni concrete le ambizioni dell'EU Chips Act - ha commentato Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva - Sostenendo l'innovazione nel settore dei semiconduttori, rafforziamo la nostra sovranità tecnologica e la competitività dell'Europa".





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