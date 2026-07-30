Alerion, ricavi e utili in aumento nel primo semestre

(Teleborsa) - Alerion Clean Power , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi complessivi pari a 83,4 milioni di euro, rispetto ai 77,6 milioni di euro rilevati nello stesso periodo del 2025. I Ricavi Operativi si attestano a 73,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 66,3 milioni di euro del primo semestre 2025. L'andamento riflette il favorevole contesto dei prezzi di vendita dell'energia elettrica e l'incremento della produzione elettrica consolidata, pari a circa 46,6 GWh, attribuibile a condizioni di ventosità più allineate alle medie storiche e al contributo della capacità produttiva acquisita in Irlanda a fine 2025.



Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 53,7 milioni di euro, rispetto ai 51,8 milioni di euro del primo semestre 2025. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) Proforma adjustedi è pari a 60,4 milioni di euro ottenuto considerando il valore pro quota dell'EBITDA delle società in Joint venture più rilevanti per il periodo all'EBITDA consolidato del Gruppo. Nel 2025 il valore sarebbe stato pari a 57,3 milioni di euro. Il Risultato Netto di periodo è pari a 6,5 milioni di euro, dopo imposte per circa 4,5 milioni di euro, rispetto ai 5,8 milioni di euro del primo semestre 2025.



L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2026 è pari a 744,9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 598,6 milioni di euro del 31 dicembre 2025. L'incremento è riconducibile principalmente agli investimenti realizzati nel semestre, in particolare in Romania e in Italia, e alla distribuzione di dividendi.



Nel corso del secondo semestre 2026 il Gruppo proseguirà le attività di costruzione dei nuovi impianti eolici, fotovoltaici e di accumulo (BESS) in Italia, in Romania e in Spagna. Attualmente sono in costruzione impianti per una capacità complessiva di circa 400 MW, destinati ad ampliare significativamente la capacità produttiva installata del Gruppo, con i primi effetti attesi entro la fine dell'esercizio.

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