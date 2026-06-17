FS e Saudi Railway Company insieme per lo sviluppo ferroviario nella regione MENA

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane rafforza la propria presenza internazionale e guarda alla Regione MENA (Middle East and North Africa) con una nuova partnership strategica nel settore ferroviario. Il Gruppo FS e Saudi Railway Company hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding per sviluppare iniziative congiunte in ambiti chiave per l’evoluzione della mobilità: infrastrutture, sostenibilità, digitalizzazione, sicurezza e innovazione tecnologica.



L’accordo è stato firmato per FS dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Stefano Antonio Donnarumma e, per Saudi Railway Company, dal Chief Executive Officer Bashar Al Malik. L’intesa punta a costruire una collaborazione di lungo periodo, mettendo a fattor comune competenze ed esperienze complementari per esplorare nuove opportunità nel trasporto ferroviario e nella mobilità integrata.



"Il Memorandum of Understanding con Saudi Railway Company - ha sottolineato l'AD del Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma - definisce un quadro di collaborazione strategica in un’area di grande rilevanza come quella mediorientale e del Nord Africa. L’intesa si inserisce nel più ampio dialogo istituzionale avviato tra Italia e Arabia Saudita nel settore dei trasporti e delle infrastrutture e rappresenta un importante tassello nel percorso di crescita internazionale del Gruppo FS.



L’obiettivo è sviluppare congiuntamente nuove opportunità nei settori ferroviario, infrastrutturale e della mobilità sostenibile, esplorando ambiti di collaborazione strategici come l’ingegneria infrastrutturale, la digitalizzazione, la sicurezza ferroviaria, la certificazione e il testing.



Attraverso questa partnership intendiamo mettere a disposizione competenze, know-how ed esperienza industriale maturati dal Gruppo FS, contribuendo allo sviluppo di sistemi di trasporto sempre più innovativi, efficienti e sostenibili".



Il memorandum prevede lo sviluppo di progetti comuni nella Regione MENA, con particolare attenzione alla progettazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie e metropolitane, alla creazione di nodi intermodali, al rafforzamento della resilienza delle reti e alla promozione di soluzioni orientate alla decarbonizzazione dei trasporti.



La cooperazione riguarda anche l’ingegneria delle infrastrutture e la trasformazione digitale dei processi, con l’utilizzo di metodologie e strumenti avanzati come BIM, Information Management, intelligenza artificiale e machine learning. In questo perimetro rientrano progettazione, esecuzione dei progetti, supervisione dei cantieri, supporto alla manutenzione, sicurezza e sistemi di controllo operativo.



Un altro capitolo dell’intesa è dedicato a ricerca, innovazione e formazione tecnica specialistica, anche attraverso il coinvolgimento della King Saud University. L’obiettivo è promuovere programmi congiunti di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e percorsi di crescita delle competenze a supporto dell’evoluzione del settore ferroviario nell’area.



Il perimetro del memorandum comprende inoltre esercizio e manutenzione, merci e logistica, attività di advisory per investitori istituzionali e privati e sviluppo di modelli di riferimento per la sicurezza ferroviaria. L’accordo apre anche alla possibilità di lavorare su standard certificati, strumenti digitali e centri di eccellenza congiunti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze regionali nella progettazione, produzione, ispezione, test, certificazione e gestione degli asset ferroviari.



Tra le iniziative previste figura anche lo sviluppo di competenze per le attività di testing ferroviario in Arabia Saudita, con l’obiettivo di porre le basi per un hub regionale dedicato a prove statiche e dinamiche, validazione di materiale rotabile di nuova generazione, sistemi di segnalamento e controllo, valutazioni di performance, resilienza e sicurezza operativa.



Per dare seguito agli obiettivi dell’intesa sarà istituito un gruppo di lavoro incaricato di monitorare e indirizzare le attività.

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