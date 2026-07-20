Trasporti, settimana di fuoco: stop di treni, aerei e navi

(Teleborsa) - Settimana di fuoco - non solo da un punto di vista climatico - nel settore dei trasporti: alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane: dalle ore 21 di giovedì 23, alle ore 21 di venerdì 24 luglio 2026.



Mentre, venerdì 24 luglio Cub Trasporti/Sgb ha organizzato fino alle 21 (a partire dalla stessa ora del giorno prima) uno sciopero plurisettoriale, che coinvolge in particolare il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia a livello nazionale. In riferimento ai treni, la mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo.



Sempre il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico organizzate a livello locale. Diverse le mobilitazioni, a livello locale, cominciano da oggi e interesseranno diversi settori dei trasporti.

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