Curtis assiste Magic nell’aumento di capitale

(Teleborsa) - Lo Studio Legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP ha assistito Magic, portfolio company del fondo “Sviluppo Sostenibile” gestito da Green Arrow Capital AF SGR, nell’aumento di capitale di quest’ultima riservato ad alcuni key employees della società.



Il piano di incentivazione posto in essere da Magic rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita della società dall’ingresso del fondo che ha portato oggi Magic ad essere riconosciuta come leader del mercato italiano nella produzione di materiale super assorbente per i settori del food packaging, medicale, personal care e safety and cleaning.



Curtis ha agito con un team coordinato dal partner Paolo Cocchini.

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