Trasporti, MIT: firmato accordo quadro Italia-Tunisia

per rafforzare la cooperazione su logistica e infrastrutture

(Teleborsa) - Nuovo passo avanti nelle relazioni strategiche tra Italia e Tunisia nel settore dei trasporti e della logistica. Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha firmato oggi, insieme al Ministro dei Trasporti della Repubblica Tunisina Rachid Amri, l’Accordo Quadro di cooperazione tra i due Governi, un’intesa destinata a rafforzare il partenariato bilaterale e a consolidare il ruolo del Mediterraneo come piattaforma di sviluppo economico e logistico.



L’Accordo amplia e coordina la collaborazione nei comparti del trasporto marittimo, ferroviario, stradale e aereo, della logistica e della mobilità intelligente, creando una cornice stabile per lo sviluppo di progetti comuni e per una sempre maggiore integrazione delle reti di collegamento tra i due Paesi.



Tra i principali contenuti dell’intesa figurano il rafforzamento delle capacità tecniche e organizzative delle amministrazioni e delle imprese pubbliche, programmi di formazione per dirigenti e tecnici, lo scambio di competenze e buone pratiche, la cooperazione sulle nuove tecnologie applicate ai trasporti, sulla mobilità elettrica, sulle energie verdi e sulla pianificazione delle infrastrutture, oltre alla realizzazione di progetti congiunti di interesse nazionale e regionale.



Durante l’incontro il viceministro Rixi ha ribadito la centralità che rivestono i collegamenti marittimi e l’opportunità di rafforzare la cooperazione tra le compagnie di navigazione italiane e tunisine.



“La firma di questo Accordo rappresenta un risultato concreto che rafforza ulteriormente il rapporto tra Italia e Tunisia in un settore strategico come quello dei trasporti e della logistica. Il Mediterraneo deve tornare ad essere uno spazio di connessione, crescita e sviluppo condiviso. L’Italia conferma la volontà di investire in partenariati capaci di rendere più efficienti i collegamenti, favorire gli scambi commerciali e sostenere la competitività dei nostri sistemi logistici”, ha dichiarato il viceministro Edoardo Rixi.



L’intesa consolida il dialogo istituzionale tra i due Paesi e pone le basi per una cooperazione stabile e di lungo periodo, valorizzando il ruolo dell’Italia e della Tunisia quali hub naturali dei traffici euro-mediterranei e rafforzando le prospettive di sviluppo economico dell’intera area.

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