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GOLD del 16/06/2026

Finanza
GOLD del 16/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno

Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo giallo, che conclude in progresso dello 0,51%.

Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.370. Supporto a 4.253,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.486,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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