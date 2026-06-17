illycaffè smentisce IPO imminente a Wall Street ma conferma che quotazione è opzione strategica

(Teleborsa) - illycaffè
, colosso italiano del mercato del caffè, afferma che le ricostruzioni pubblicate stamattina da La Stampa
per cui è pronta alla quotazione a Wall Street entro fine anno o, alla peggio, nel primo trimestre del 2027 sono "non fondate e non corrispondenti allo stato attuale
delle valutazioni interne".
"Come già comunicato in passato, la quotazione in borsa è un'opzione strategica che la società ha sempre tenuto in considerazione - afferma l'AD Cristina Scocchia
- Un'IPO è un evento unico nella storia di un'azienda, la cui realizzazione dipende però da molteplici fattori, alcuni dei quali al di fuori del controllo della società stessa. Se e quando decideremo di intraprendere questo percorso, lo annunceremo al mercato
".