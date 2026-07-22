IPO Guidotti Ships, offerta aumentata a 6,5 milioni di euro con forte interesse da investitori

(Teleborsa) - Guidotti Ships
, società attiva nei servizi marittimi e specializzata nell'assistenza off-shore, ricerca ambientale, interventi anti-inquinamento e trasporto passeggeri, amplia l'offerta che la porterà a Piazza Affari
, a seguito del significativo interesse e della forte domanda manifestata finora dagli investitori.
Secondo quanto risulta a Teleborsa, l'offerta è coperta al prezzo di IPO di 2,30 euro per azione, con un portafoglio ordini ben diversificato tra investitori italiani e internazionali. L'ammontare dell'offerta sarà aumentato fino a 0,5 milioni di euro (da 6 milioni di euro a un massimo di 6,5 milioni di euro
), interamente tramite offerta primaria e senza opzione greenshoe.
La chiusura del bookbuilding
è fissata per domani 23 luglio
, con il debutto in Borsa il 28 luglio. La quotazione è a cura di Value Track SIM, che ricoprirà il ruolo di Euronext Growth Advisor (EGA).
Come emerso settimana scorsa
, Smart Capital e VSL
si sono impegnati - in qualità di anchor investor
- a sottoscrivere congiuntamente una quota dell'aumento di capitale a servizio della quotazione per complessivi 4 milioni di euro (pari a circa 2 milioni ciascuno).
Rappresentanti di Smart Capital e VSL sono entrati anche nel CdA
di Guidotti Ships appena nominato e che risulta composto da Domenico Guidotti (presidente e amministratore delegato), Elisabetta Guidotti (amministratore), Ciro Russo (amministratore - partner fondatore di VSL), Andrea Faraggiana (amministratore - managing partner di Smart Capital), Antonio Minguzzi (amministratore indipendente).
Guidotti Ships, con sede principale dell'attività a Termoli (Campobasso), ha una consolidata esperienza nel supporto alle piattaforme energetiche del Mare Adriatico. Nel 2025 ha registrato un valore della produzione
di 6,8 milioni di euro e un EBITDA
di 3 milioni di euro, con una marginalità superiore al 40%. Oggi gli azionisti sono Sea Holding al 62% (società riconducibile a Domenico Guidotti) e New Era Holding al 38% (società riconducibile a Elisabetta Guidotti).