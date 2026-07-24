OPT, Integrae SIM esercita integralmente l'opzione greenshoe

(Teleborsa) - OPT , piattaforma specializzata nella progettazione ed erogazione di Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto (HHVAS) in ambito clinico-organizzativo, comunica che Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe in aumento di capitale concessa da Sovereign alla stessa Integrae SIM in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per complessive 287.500 azioni ordinarie.



L’opzione greenshoe rientrava tra gli accordi sottoscritti tra Sovereign e Integrae SIM nell’ambito dell’operazione di IPO. Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a Euro 0,70 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni ordinarie di OPT, per un controvalore pari a Euro 201.250,00. Il regolamento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe avverrà in data 28 luglio 2026 e per valuta sempre in pari data.



A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe, il collocamento di OPT ha riguardato complessive 2.857.500 azioni, esclusivamente in aumento di capitale, incluse le 287.500 azioni rinvenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe, per un ammontare complessivo pari a Euro 2.000.250 e un flottante pari al 36,09%.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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