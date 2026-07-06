Avvio in denaro per Wall Street, più vicino il debutto di SK Hynix

(Teleborsa) - La nuova settimana apre in rialzo per Wall Street
, che attende nuovi spunti sull’andamento dell’economia e le prossime mosse della Fed sul fronte tassi di interesse.
Sul fronte macro
, infatti, sono attesi a breve l'indice PMI
composito e servizi di giugno oltre che l'indice ISM
non manifatturiero. Attesi per mercoledì, invece, i verbali
della prima riunione della Federal Reserve guidata da Kevin Warsh. Secondo lo strumento FedWatch di CME Group
, gli operatori attribuiscono ora una probabilità del 24% di un rialzo dei tassi di 25 punti base nella riunione della banca centrale del 29 luglio, in calo rispetto al 30% circa di una settimana fa. Per settembre, i mercati scontano una probabilità del 44% circa di un aumento di un quarto di punto, rispetto al 48,3% di una settimana fa.
Guardando all'equity
, Wall Street scalda i motori per l'imminente dual listing
sul Nasdaq
del produttore sudcoreano di chip SK Hynix
, previsto per il 10 luglio. Il colosso della difesa Lockheed Martin
sarebbe in testa alla corsa per l'acquisizione
del gruppo di difesa navale Ultra Maritime.
Sulle prime rilevazioni
, il Dow Jones
avanza a 53.027 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.519 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+0,99%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,49%).