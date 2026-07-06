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Avvio in denaro per Wall Street, più vicino il debutto di SK Hynix

Commento, Finanza
Avvio in denaro per Wall Street, più vicino il debutto di SK Hynix
(Teleborsa) - La nuova settimana apre in rialzo per Wall Street, che attende nuovi spunti sull’andamento dell’economia e le prossime mosse della Fed sul fronte tassi di interesse.

Sul fronte macro, infatti, sono attesi a breve l'indice PMI composito e servizi di giugno oltre che l'indice ISM non manifatturiero. Attesi per mercoledì, invece, i verbali della prima riunione della Federal Reserve guidata da Kevin Warsh. Secondo lo strumento FedWatch di CME Group, gli operatori attribuiscono ora una probabilità del 24% di un rialzo dei tassi di 25 punti base nella riunione della banca centrale del 29 luglio, in calo rispetto al 30% circa di una settimana fa. Per settembre, i mercati scontano una probabilità del 44% circa di un aumento di un quarto di punto, rispetto al 48,3% di una settimana fa.

Guardando all'equity, Wall Street scalda i motori per l'imminente dual listing sul Nasdaq del produttore sudcoreano di chip SK Hynix, previsto per il 10 luglio. Il colosso della difesa Lockheed Martin sarebbe in testa alla corsa per l'acquisizione del gruppo di difesa navale Ultra Maritime.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones avanza a 53.027 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.519 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,99%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,49%).
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