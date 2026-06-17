La musica diventa visione: a Venezia il film che "nasce" dal pianoforte

"Musica sull’acqua" trasforma il recital di Alessandro Taverna a Palazzo Morosini in un Music Interactive Movie generato dal vivo: la tecnologia di OOVIE Studios al servizio della creatività umana, guardando al Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, di cui Generali Valore Cultura è Main Partner

(Teleborsa) - Nel cuore di Venezia, a Palazzo Morosini, la musica prende forma davanti agli occhi del pubblico. Venerdì 19 giugno il recital del pianista Alessandro Taverna sarà più di un concerto:un "Music Interactive Movie", un film che nasce in tempo reale dalle note suonate dal vivo e che cambia a ogni esecuzione. È l’innovazione firmata OOVIE Studios, la start-up italo-svizzera che unisce musica, cinema e intelligenza artificiale.



Il programma è un viaggio tra riflessi, gondole e chiari di luna: da Reflets dans l’eau di Debussy alla Gondoliera di Mendelssohn, dalla Sonata «Al chiaro di luna» di Beethoven al Clair de lune di Debussy, fino a Venezia e Napoli. Supplément aux Années de pèlérinage di Liszt. Pagine che disegnano un percorso immaginario tra acqua e luce — e che, sotto le mani di Taverna, diventano per la prima volta anche immagine in movimento, generata istante per istante.



E sono queste stesse vie d’acqua che attraversando Venezia conducono a Portogruaro: la serata è infatti il preludio ideale al Festival Internazionale di Musica in calendario tra luglio e settembre e di cui Generali è storicamente Main Partner con il progetto Valore Cultura con l'obiettivo di avvicinare l’arte alle persone, sostenendone la diffusione e l’accessibilità, per valorizzare le comunità e i territori e promuovere la bellezza che unisce il Paese.



Non un film e non un concerto: è musica suonata dal vivo che genera un film in tempo reale. Il software proprietario di OOVIE Studios, potenziato dall’intelligenza artificiale, analizza l’esecuzione e costruisce le immagini mentre il pianista suona. Non è il musicista a seguire il film, ma il film a seguire il musicista: ogni rubato, ogni pausa, ogni sfumatura dinamica modifica ciò che accade sullo schermo. A Venezia l’intero programma di Taverna diventerà così un unico racconto visivo, irripetibile.



"È come vedere la musica prendere forma davanti ai tuoi occhi", spiega Riccardo Acciarino, CEO e co-founder di OOVIE Studios.



Protagonista della serata è uno dei pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale. Alessandro Taverna si esibisce regolarmente nelle maggiori sale del mondo — dal Teatro alla Scala di Milano al Musikverein di Vienna, dal Lincoln Center di New York alla Wigmore Hall di Londra — sotto la direzione di maestri come Lorin Maazel, Sir John Eliot Gardiner, Riccardo Chailly, Fabio Luisi e Gianandrea Noseda. Premiato nei più importanti concorsi internazionali, dal Leeds Piano Competition al Busoni di Bolzano, è Direttore Artistico del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro e del Teatro Verdi di Pordenone. Incide per Chandos, Sony Classical e Somm.









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