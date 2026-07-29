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Mondo TV, accordo di distribuzione con Beta Film in Bulgaria

Finanza
Mondo TV, accordo di distribuzione con Beta Film in Bulgaria
(Teleborsa) - Mondo TV ha sottoscritto un accordo di licenza con Beta Film LTD per la distribuzione nel territorio bulgaro di alcune serie animate appartenenti al catalogo della società.

L'accordo - si legge in una nota - riguarda esclusivamente la concessione in licenza dei diritti media relativi ai titoli oggetto del contratto e prevede il riconoscimento a favore di Mondo TV di un minimo garantito, secondo i termini e le condizioni contrattualmente pattuiti.

(Foto: © Fred Mantel / 123RF)
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