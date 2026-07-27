Elle Italia e BNL BNP Paribas presentano "Elle BNP Paribas Women in Venice"

Il nuovo premio dedicato al talento femminile nel cinema.

(Teleborsa) - In occasione dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Elle Italia e BNL BNP Paribas presentano la prima edizione di "Elle BNP Paribas Women In Venice", nuovo progetto culturale dedicato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema. L'iniziativa, ispirata allo storico Elle Women in Hollywood di Elle US, si terrà il 3 settembre e assegnerà sette premi a protagoniste italiane e internazionali del sistema cinema, nelle categorie Empowerment, Director, Italian Actress, Costume Designer, Screenwriter, Director of Music e Director of Photography.



La serata di gala prenderà il via con un cocktail di benvenuto per 160 ospiti nel Giardino Fortuny alla Giudecca, per proseguire con una cena e la cerimonia di premiazione negli spazi di Oficine 800. La partnership tra Elle e BNL BNP Paribas viene presentata come un modello di collaborazione tra editoria, cultura e finanza a sostegno dell'industria creativa e dell'empowerment femminile.



"Sette donne, per sette premi, per la Settima Arte: il sogno che vediamo in pellicola è reso possibile da intuizioni, sguardi, azzardi e scelte che hanno cambiato il modo in cui moltissime persone hanno vissuto emozioni, non solo grandi film", ha dichiarato Manuela Ravasio, Direttrice di Elle Italia. "A queste donne Elle Italia vuole tributare un premio che racconti non solo il loro grande successo ma soprattutto la forza della loro visione".



"La partnership con ELLE e il Gruppo Hearst nasce nell'ambito della nostra strategia di rinnovamento e rafforzamento dell'impegno storico a favore dell'industria del cinema, che accomuna BNL e BNP Paribas", ha commentato Luca Ranieri, Head of ESG Strategy, Communication & Public Affairs di BNL BNP Paribas. "Con 'ELLE BNP Paribas Women in Venice' premiamo le donne che rendono possibili racconti, sogni, futuro".

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