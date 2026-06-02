Londra: positiva la giornata per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , che lievita del 2,36%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marks & Spencer più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marks & Spencer . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,672 sterline. Primo supporto visto a 3,603. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,562.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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