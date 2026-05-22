Londra: balza in avanti Games Workshop
(Teleborsa) - Bene la società inglese che produce figurine e giochi, con un rialzo dell'1,94%.
Lo scenario su base settimanale di Games Workshop rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Games Workshop mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 191,5 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 196. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 188,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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