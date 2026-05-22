Londra: balza in avanti Games Workshop

(Teleborsa) - Bene la società inglese che produce figurine e giochi , con un rialzo dell'1,94%.



Lo scenario su base settimanale di Games Workshop rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Games Workshop mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 191,5 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 196. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 188,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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