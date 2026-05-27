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Madrid: performance negativa per Endesa

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Endesa
Retrocede la società energetica spagnola, con un ribasso del 2,60%.
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