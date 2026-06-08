New York: scatto rialzista per ASML Holding

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,42%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ASML Holding rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.771,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1.720,9. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1.694,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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