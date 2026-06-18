Milano 10:39
52.498 -0,19%
Nasdaq 17-giu
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Dow Jones 17-giu
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Londra 10:39
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Francoforte 10:40
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Piccolo passo in avanti per l'Eurostoxx 50, che porta a casa un misero +0,68%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6.381. Rischio di discesa fino a 6.138 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6.624.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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