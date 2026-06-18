Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 17/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno
Frazionale rialzo per l'indice svizzero, che mette a segno un modesto profit a +0,39%.
Lo status tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13.910,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 13.624,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14.196.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)