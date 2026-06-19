Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno
Giornata pressoché debole per l'indice svizzero, che ha terminato in calo a 13.765,8.
Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.818, mentre il supporto più immediato si intravede a 13.710,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.925,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)