Milano 9:56
53.021 +0,63%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
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Londra 9:56
10.415 +0,15%
25.145 +0,47%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Giornata pressoché debole per l'indice svizzero, che ha terminato in calo a 13.765,8.

Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.818, mentre il supporto più immediato si intravede a 13.710,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.925,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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