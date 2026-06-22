Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 giugno
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.820,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 13.722,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.918.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)