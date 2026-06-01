Ariston sale in Borsa con promozione a Equalweight da Barclays

(Teleborsa) - Avvio positivo a Piazza Affari per Ariston , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, dopo che gli analisti di Barclays hanno migliorato la raccomandazione a Equalweight da Underweight, alzando anche il target price a 3,30 euro per azione dai precedenti 3,10 euro.



Ariston Holding si attesta a 3,426 euro, con un aumento del 3,13%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,474 e successiva a 3,574. Supporto a 3,374.

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