Piazza Affari: andamento sostenuto per Ariston Holding
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, in guadagno del 3,60% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Ariston Holding è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ariston Holding, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,167 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,267 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,109.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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