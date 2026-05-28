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Piazza Affari: scambi in positivo per Ariston Holding

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Ariston Holding
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,77%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ariston Holding rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Ariston Holding evidenzia un declino dei corsi verso area 3,175 Euro con prima area di resistenza vista a 3,383. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,045.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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