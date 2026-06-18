Milano 17:35
52.688 +0,18%
Nasdaq 19:03
30.370 +2,36%
Dow Jones 19:03
51.667 +0,34%
Londra 17:40
10.400 -1,04%
Francoforte 17:35
25.027 +0,37%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,18%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 52.688,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,18%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un +0,18% e archivia gli scambi a 52.688,22 punti.
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