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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,18%)
Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 52.688,22 punti
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Finanza
18 giugno 2026 - 17.39
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