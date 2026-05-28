Francoforte: andamento negativo per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Sottotono Carl Zeiss Meditec , che passa di mano con un calo del 2,06%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Carl Zeiss Meditec rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo studio di Carl Zeiss Meditec presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 25,58 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 25,94. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 25,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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