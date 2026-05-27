Francoforte: risultato positivo per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Carl Zeiss Meditec, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carl Zeiss Meditec più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,2 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,46. L'equilibrata forza rialzista di Carl Zeiss Meditec è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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