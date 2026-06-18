Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aixtron

(Teleborsa) - Bene Aixtron , con un rialzo dell'1,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Aixtron mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,55%, rispetto a +4,56% del MDAX ).





Lo status tecnico di breve periodo di Aixtron mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 62,56 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 59,86. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 65,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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