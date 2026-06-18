Londra: si concentrano le vendite su Fresnillo

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'argento , che presenta una flessione del 3,11%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fresnillo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Fresnillo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 32,4 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 31,73. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 33,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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